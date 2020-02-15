Российские пограничники задержали в Азовском море судно с четырьмя украинцами

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.

"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали", - говорится в пресс-релизе.

Судно и рыбаки-украинцы доставлены в порт Керчи для разбирательства.