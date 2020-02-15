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12:35 15.02.2020

Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства

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Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства

Советник Секретаря Совета безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства.

"Приходите туда (на презентацию - ИФ), все расскажем, на все вопросы ответим", - сказал Сивохо журналистам перед началом съезда партии "Слуга народа" в субботу в Киеве.

Иван Толкачев, представившийся членом "команды Сивохо", заявил, что презентация новой структуры состоится 19 февраля этого года: "Предварительно 19 числа мы будем презентовать Национальную платформу примирения и единства. Эта платформа создана в рамках исполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась Платформа".

Толкачев добавил, что она должна будет "объединить под своим крылом и общественные инициативы, и государственные программы".

На вопрос журналистов, создана ли данная платформа в рамках СНБО, Сивохо ответил, что это будет абсолютно новая структура.

Как сообщалось, в октябре 2019 года Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства для "поиска диалога на пути к миру".

Сивохо тогда отметил, что многие критикуют президента Украины Владимира Зеленского за "недостаточную жесткость и категоричность, но он президент мира и диалога".

Он считает, что для возвращения в состав Украины Донбасса и проживающих на оккупированных территориях людей необходимо, как в семье, научиться "понимать, прощать и просить прощения".

Теги: #примирения #сивохо #презентация #платформа
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