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11:52 15.02.2020

Прокуратура сообщила о подозрении двум подозреваемым в убийстве пластического хирурга в центре Киева

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Прокуратура сообщила о подозрении двум подозреваемым в убийстве пластического хирурга в центре Киева

Правоохранители сообщили о подозрении двум лицам, задержанным полицией 14 февраля в связи с причастностью к убийству пластического хирурга в центре Киева, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Задержанному в Одессе мужчине - гражданину Кыргызской Республики, 1982 г.р., который, по версии следствия, непосредственно совершил убийство, сообщено о подозрении по п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины. Сообщнику, который доставлял исполнителя к месту совершения преступления, сообщается о подозрении по п.6, 11, 12 ч. 2 ст.115 и ч.3 ст.358 УК Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас в Шевченковский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, вечером 2 февраля Отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что столичные правоохранители разыскивают неизвестного, застрелившего мужчину в центре города. "В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся", - информировали в столичном главке.

Полицейские установили личность погибшего, это - киевлянин, 1977 года рождения.

Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По данным украинских СМИ, погибший - Андрей Сотник, работал руководителем в "DMK Ukraine". На сайте компании указано, что Сотник - кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург. На странице Сотника в Facebook указано, что он - уроженец Донецка.

14 февраля сотрудники ГУ Нацполиции Украины задержали двоих подозреваемых в убийстве столичного пластического хирурга, застреленного в центре Киева вечером 2 февраля. Один из них, иностранный гражданин, был задержан в аэропорту Одессы, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.

Позже пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что второй подозреваемый был задержан в столице.

Теги: #хирург #прокуратура #убийство
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