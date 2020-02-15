160 тыс выходцев из Украины воевали в Афганистане, погибли более 3 тыс бойцов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к соотечественникам по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств.

"Наиболее численно, а это почти 160 тысяч человек, были представлены выходцы из Украины на полях афганской воны. Самыми большими были и потери: боле трех тысяч сильных, здоровых и энергичных, преимущественно молодых людей, не вернулись домой живыми. Вечная им память, а также всем, кто положил жизнь на алтарь служения державе и своему народу", - отмечается в обращении, обнародованном на сайте главы государства.

Зеленский отметил, что в сложные времена испытаний, выпавших на долю Украины, ветераны военных конфликтов не остаются в стороне активной жизни. "Благодаря своим умениям и настойчивости они помогают развивать современную Украину и с оружием в руках отстаивать ее суверенитет, целостность и независимость", - отмечается в сообщении.

Президент поблагодарил ветеранов, пожелал им крепкого здоровья и долгих лет жизни.