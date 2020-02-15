События

10:37 15.02.2020

США решили вернуть на родину сограждан, блокированных на лайнере в Японии из-за коронавируса

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США решили вернуть на родину сограждан, блокированных на лайнере в Японии из-за коронавируса

Власти США объявили, что эвакуируют на родину соотечественников, находящихся на карантине в Японии - на борту круизного лайнера Diamond Princess.

По сообщению Associated Press, в американском посольстве в Токио пояснили, что около 380 человек в воскресенье отправятся на США в самолете.

На судне у 218 человек был диагностирован новый коронавирус. По этой причине пассажиры и члены экипажа остаются на борту - на карантине. 

Ранее на этой неделе власти Японии разрешили 11 пассажирам сойти на берег. Речь идет о людях старше 80 лет, у которых были проблемы со здоровьем, не связанные с коронавирусом. Их поместили на карантин на суше.

Теги: #сша #лайнер #коронавирус
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