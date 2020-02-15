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08:22 15.02.2020

В Алматы ощущались подземные толчки землетрясения, произошедшего на границе Киргизии и КНР

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В Алматы ощущались подземные толчки землетрясения, произошедшего на границе Киргизии и КНР

На границе Киргизии и Китая в субботу произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Подземные толчки зафиксированы в 09:31 алматинского времени в 242 км на юго-восток от Алматы на границе Киргизии и Китая.

Энергетический класс землетрясения 11,3. Координаты эпицентра: 41,84 градуса северной широты, 79,20 градуса восточной долготы, эпицентр на глубине 5 км.

В Алматы ощущалось землетрясение силой 2 балла (по шкале МSК-64), отмечают сейсмологи.

Теги: #кнр #землетрясение #киргизия #казахстан
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