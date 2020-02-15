События

06:01 15.02.2020

Иран и США стояли на пороге войны в результате ликвидации Соединенными Штатами иранского военачальника - глава иранского МИД

1 мин читать
Иран и США стояли на пороге войны в результате ликвидации Соединенными Штатами иранского военачальника - глава иранского МИД

После убийства США командующего иранским подразделением КСИР Касема Сулеймани Иран и Соединенные штаты стояли на пороге войны, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью NBC News.

"К сожалению, Соединенные Штаты, основываясь на дезинформации, поступая невежественно и высокомерно, сконцентрировались на курсе, который привел регион очень близко к краю пропасти. Мы были очень близки к войне", - сказал Зариф.

Зариф сообщил, что в разгар кризиса в январе после ликвидации Сулеймани госсекретарь США Майк Помпео написал Ирану "крайне неуместное письмо", на которое Иран дал четкий ответ.

Письмо Помпео содержало "угрозы", сказал Зариф, добавив, что повторять то, что в нем было написано, ниже его достоинства.

"Пусть он (Помпео - ИФ) сам скажет, что написал в этом письме", - сказал глава иранского МИД, и добавил, что ответ Тегерана был "не таким невежливым", как послание американского госсекретаря.

На вопрос о риске непреднамеренной войны Зариф ответил: "Соединенные Штаты нанесли удар не в том месте, не в то время, и это имеет последствия. Но мы, как и Соединенные Штаты, не можем контролировать последствия. Я имею в виду, что люди несут ответственность за последствия своих действий, и я думаю, что те, кто все инициировал, должны отступить".

Теги: #сша #война #иран #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:50 15.02.2020
Ликвидация иранского военачальника Сулеймани стала ответом на его прошлые атаки на американцев - Белый дом

Ликвидация иранского военачальника Сулеймани стала ответом на его прошлые атаки на американцев - Белый дом

23:45 14.02.2020
SpaceX перенесла запуск на орбиту очередной партии из 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX перенесла запуск на орбиту очередной партии из 60 интернет-спутников Starlink

23:09 14.02.2020
NASA перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС на 15 февраля

NASA перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС на 15 февраля

22:04 14.02.2020
США и афганские талибы достигли соглашения о перемирии – СМИ

США и афганские талибы достигли соглашения о перемирии – СМИ

18:53 14.02.2020
Тезисы документа, снятого с сайта Мюнхенской конференции, не отражают официальную позицию Украины - МИД

Тезисы документа, снятого с сайта Мюнхенской конференции, не отражают официальную позицию Украины - МИД

17:06 14.02.2020
Сенаторы США от разных партий выражают двухпартийную поддержку Украине

Сенаторы США от разных партий выражают двухпартийную поддержку Украине

17:03 14.02.2020
Зеленский обсудил с сенаторами США ход антикоррупционных реформ и деолигархизацию в Украине

Зеленский обсудил с сенаторами США ход антикоррупционных реформ и деолигархизацию в Украине

09:52 14.02.2020
Трамп и Блумберг обругали друг друга за неудачи в бизнесе и политике

Трамп и Блумберг обругали друг друга за неудачи в бизнесе и политике

08:18 14.02.2020
Сенат США принял резолюцию, призывающую Трампа не проводить операции против Ирана без разрешения Конгресса

Сенат США принял резолюцию, призывающую Трампа не проводить операции против Ирана без разрешения Конгресса

06:47 14.02.2020
США выдвинули новые обвинения против китайской компании Huawei

США выдвинули новые обвинения против китайской компании Huawei

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Почти равное число украинцев считают реальной оппозицией "Евросолидарность" и ОПЗЖ – соцопрос "Социс"

За Зеленского на посту президента вновь проголосовали бы 38,4% украинцев– соцопрос "Социс"

Зеленский остается единственным политиком, к которому положительно относится больше украинцев, чем отрицательно – соцопрос "Социс"

Зеленский прибыл с визитом в Германию

Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львовской области блокирован незаконный ввоз боеприпасов в Украину - СБУ

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 66 тыс. человек, скончались 1,523 тыс. - Госкомздрав КНР

Ущерб от незаконной вырубки в Харьковской области в 2019 году превысил 350 млн. грн. - облуправление лесного хозяйства

Суд взял под стражу харьковского патрульного, который открыл огонь по преследуемому авто и ранил пассажира

НАПК не проверяет, а контролирует своевременность подачи Зеленским уведомления об изменениях в имущественном состоянии

Почти равное число украинцев считают реальной оппозицией "Евросолидарность" и ОПЗЖ – соцопрос "Социс"

За Зеленского на посту президента вновь проголосовали бы 38,4% украинцев– соцопрос "Социс"

В Харькове на базе госпиталя ветеранов войны создадут реабилитационный центр

Зеленский остается единственным политиком, к которому положительно относится больше украинцев, чем отрицательно – соцопрос "Социс"

Зеленский прибыл с визитом в Германию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА