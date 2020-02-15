Во Львовской области блокирован незаконный ввоз боеприпасов в Украину - СБУ

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Львовской области блокировали ввоз в Украину боеприпасов и взрывчатых веществ через таможенный пост "Рава-Русская", сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины пытался переправить товар через государственную границу. В зоне таможенного контроля правоохранители остановили авто злоумышленника. При осмотре в конструктивных полостях автомобиля обнаружены предметы, внешне похожи на боеприпасы к огнестрельному нарезному оружию. Продукцию транспортировали с сокрытием от таможенного контроля без соответствующих разрешительных документов и без уплаты предусмотренных действующим законодательством таможенных платежей и сборов", - говорится в сообщении, на официальной странице Управления СБУ во Львовской области в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

По данным следствия злоумышленник вместе с группой, пока неустановленных лиц, наладили контрабандное перемещение оружия и боеприпасов.

"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности, и решается вопрос о регистрации уголовного производства по ст. 201 (контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля взрывчатых веществ, оружия или боеприпасов, частей огнестрельного нарезного оружия) Уголовного кодекса Украины", - подытожили в СБУ.