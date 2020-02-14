SpaceX перенесла запуск на орбиту очередной партии из 60 интернет-спутников Starlink

Из-за неблагоприятных погодных условий американская компания SpaceX перенесла на сутки планировавшийся в субботу запуск на орбиту новой группы из 60 мини-спутников, предназначенных для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

"В связи с непогодой в районе посадки (на плавучую платформу многоразовой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 - ИФ), теперь планируем осуществить запуск в воскресенье, 16 февраля в 10:25, - говорится в сообщении.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX с 60 спутниками планируется осуществить с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это должен быть уже четвертый вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. В настоящее время орбитальная группировка SpaceX состоит из 180 космических аппаратов.

Компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале прошлого года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.