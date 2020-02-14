NASA перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС на 15 февраля

Запуск ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus корпорации Northrop Grumman к Международной космической станции (МКС) из-за непогоды перенесен еще на сутки - на 15 февраля, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Мы отменили сегодняшний запуск. Старт миссии CRS-13 Northrop Grumman перенесен на субботу, 15 февраля в 15:21" - говорится в сообщении.

Указывается, такое решение принято в связи с "сильным ветром в верхних слоях атмосферы".

Стыковка корабля Cygnus с МКС теперь запланирована на 18 февраля.

Запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus должен был состояться в пятницу с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Корабль должен доставить на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Первоначально старт ракеты с "грузовиком" к МКС планировалось осуществить еще 9 февраля, однако он был отменен менее чем за три минуты до запуска в связи с выявленными неполадками в работе наземных систем управления и неблагоприятными погодными условиями и перенесен на три дня. Затем запуск был перенесен еще на сутки для проверки работы наземных систем - на 14 февраля.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Это будет уже 13-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск корабля Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.