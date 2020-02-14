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22:20 14.02.2020

Суд взял под стражу харьковского патрульного, который открыл огонь по преследуемому авто и ранил пассажира

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Суд взял под стражу харьковского патрульного, который открыл огонь по преследуемому авто и ранил пассажира

Октябрьский райсуд Полтавы избрал меру пресечения командиру роты управления патрульной полиции в Харьковской области, который в ходе преследования автомобиля Subaru Forester, за рулем которого предположительно находился пьяный водитель и тяжело ранил пассажира машины.

"По ходатайству прокуратуры Харьковской области Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - сообщает пресс-служба прокуратуры в Харьковской области.

Как сообщалось, в ночь на 13 февраля экипажу патрульных полицейских от граждан поступила информация о том, что трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле Subaru. Сотрудники патрульной полиции, выехавшие на место, нашли этих людей и авто, но водитель Subaru попытался скрыться от правоохранителей. Он не реагировал на их требования остановиться. Началась погоня. В поле возле с. Хроли авто патрульных застряло. Старший лейтенант полиции попытался остановить Subaru и 3 раза выстрелил в него. В результате, пассажир автомобиля получил два проникающих ранения в спину и поясницу с разрывом правого легкого.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.3 ст.365 УК Украины.

Кроме того, проверяется информация о том, что водитель преследуемого авто направил машину на командир роты и наехал на него, из-за чего тот и начал стрелять. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Теги: #патрульные #украина #суд #харьков
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