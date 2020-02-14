Почти равное число украинцев считают реальной оппозицией "Евросолидарность" и ОПЗЖ – соцопрос "Социс"

Партию "Европейская солидарность" считают реальной оппозицией к действующей власти в Украине 25,5% украинцев, а партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 22,5%, свидетельствуют результаты социологического исследования центра Socis "Социально-политическая ситуация в Украине", проведенного 1-10 февраля 2020 года.

При этом 16,7% опрошенных, отвечая на вопрос "кто, по вашему мнению, сейчас является реальной оппозицией к новой власти в Украине" назвали партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина", а 5,5% - партию "Голос". 2,8% опрошенных назвали какую-либо иную партию, а 27,2% затруднились с ответом.

В рамках исследования методом интервью "face to face" по месту проживания было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился по признакам пола, возраста, типа поселения (город/село) и разделению на регионы. Статистическая погрешность исследования: +/-2,1% (с вероятностью 0,95).