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20:47 14.02.2020

Почти равное число украинцев считают реальной оппозицией "Евросолидарность" и ОПЗЖ – соцопрос "Социс"

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Почти равное число украинцев считают реальной оппозицией "Евросолидарность" и ОПЗЖ – соцопрос "Социс"

Партию "Европейская солидарность" считают реальной оппозицией к действующей власти в Украине 25,5% украинцев, а партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 22,5%, свидетельствуют результаты социологического исследования центра Socis "Социально-политическая ситуация в Украине", проведенного 1-10 февраля 2020 года.

При этом 16,7% опрошенных, отвечая на вопрос "кто, по вашему мнению, сейчас является реальной оппозицией к новой власти в Украине" назвали партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина", а 5,5% - партию "Голос". 2,8% опрошенных назвали какую-либо иную партию, а 27,2% затруднились с ответом.

В рамках исследования методом интервью "face to face" по месту проживания было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился по признакам пола, возраста, типа поселения (город/село) и разделению на регионы. Статистическая погрешность исследования: +/-2,1% (с вероятностью 0,95).

Теги: #партии #оппозиция #опрос
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