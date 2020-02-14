События

20:39 14.02.2020

За Зеленского на посту президента вновь проголосовали бы 38,4% украинцев– соцопрос "Социс"

1 мин читать
За Зеленского на посту президента вновь проголосовали бы 38,4% украинцев– соцопрос "Социс"

Относительное большинство украинцев (38,4%) готовы поддержать действующего главу государства Владимира Зеленского в случае, если бы выборы президента Украины прошли в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты социологического исследования центра Socis "Социально-политическая ситуация в Украине", проведенного 1-10 февраля 2020 года.

При этом лидера партии "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко готовы поддержать на президентских выборах 9,6% опрошенных, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко – 9,3%, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 7,5%, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 3,9%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 2,4%.

Остальных кандидатов готовы поддержать менее 2% украинцев. При этом 13,3% опрошенных заявили, что не принимали бы участия в голосовании, а 7,8% затруднились с ответом.

В рамках исследования методом интервью "face to face" по месту проживания было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился по признакам пола, возраста, типа поселения (город/село) и разделения на регионы. Статистическая погрешность исследования: +/-2,1% (с вероятностью 0,95).

Теги: #президент #соцопрос #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:34 14.02.2020
Зеленский остается единственным политиком, к которому положительно относится больше украинцев, чем отрицательно – соцопрос "Социс"

Зеленский остается единственным политиком, к которому положительно относится больше украинцев, чем отрицательно – соцопрос "Социс"

20:17 14.02.2020
51,6% украинцев расценивают направление развития событий в Украине как отчасти правильное, отчасти неправильное – соцопрос "Социс"

51,6% украинцев расценивают направление развития событий в Украине как отчасти правильное, отчасти неправильное – соцопрос "Социс"

20:58 13.02.2020
Трамп пригрозил запретить сотрудникам администрации слушать его международные телефонные беседы

Трамп пригрозил запретить сотрудникам администрации слушать его международные телефонные беседы

20:19 13.02.2020
Трамп и Блумберг обругали друг друга за неудачи в бизнесе и политике

Трамп и Блумберг обругали друг друга за неудачи в бизнесе и политике

21:43 12.02.2020
В Конгрессе США выступают против дисциплинарного наказания для бывшего эксперта Белого дома по Украине

В Конгрессе США выступают против дисциплинарного наказания для бывшего эксперта Белого дома по Украине

20:09 12.02.2020
Последний афроамериканец выбыл из президентской гонки в США

Последний афроамериканец выбыл из президентской гонки в США

01:33 12.02.2020
Трамп предложил Пентагону привлечь бывшего помощника президента к дисциплинарной ответственности

Трамп предложил Пентагону привлечь бывшего помощника президента к дисциплинарной ответственности

21:36 11.02.2020
Зеленский: мы создадим программу, мотивирующую молодежь с временно-оккупированных территорий сохранить украинское гражданство

Зеленский: мы создадим программу, мотивирующую молодежь с временно-оккупированных территорий сохранить украинское гражданство

20:21 11.02.2020
Две трети американцев верят, что Трамп будет переизбран - опрос

Две трети американцев верят, что Трамп будет переизбран - опрос

08:51 10.02.2020
Бюджет США на 2021 год предусматривает увеличение расходов на оборону и сохранение помощи Украине

Бюджет США на 2021 год предусматривает увеличение расходов на оборону и сохранение помощи Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Почти равное число украинцев считают реальной оппозицией "Евросолидарность" и ОПЗЖ – соцопрос "Социс"

Зеленский остается единственным политиком, к которому положительно относится больше украинцев, чем отрицательно – соцопрос "Социс"

Зеленский прибыл с визитом в Германию

Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

"Нафтогаз" в феврале представит суду оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти равное число украинцев считают реальной оппозицией "Евросолидарность" и ОПЗЖ – соцопрос "Социс"

В Харькове на базе госпиталя ветеранов войны создадут реабилитационный центр

Зеленский прибыл с визитом в Германию

Офис генпрокурора опровергает сообщение в СМИ об отсутствии процессуальных руководителей в расследованиях ГБР

Вывезенным из Уханя французам выдали на родине специальные сертификаты

ГБР сообщило о подозрении пособнику чиновника секретариата Кабмина, задержанного на взятке в 2,5 млн грн

ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику "Нафтогаза" за 284 млн грн убытков государству

Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

"Нафтогаз" в феврале представит суду оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА