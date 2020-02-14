В Харькове на базе госпиталя ветеранов войны создадут реабилитационный центр

В этом году в Харькове на базе областного госпиталя ветеранов войны будет создан реабилитационный центр для участников боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на главу ХОГА Алексея Кучера.

"Уже на следующей сессии облсовета мы выделим денежные средства для этого (строительства реабилитационного центра - ИФ). Это чуть больше 31 млн грн", - цитирует Кучера пресс-служба ХОГА.

Директор КНП "Областной госпиталь ветеранов войны" Юрий Федченко отметил, что участники боевых действий нуждаются в комплексной реабилитации.

"В мире считается, что 20 - 25% больных, перенесших те или иные заболевания, нуждаются в реабилитации. Ветераны, которые только что вышли из военного конфликта, нуждаются в комплексной реабилитации: как медицинской, так и трудовой, и социальной. А медицинская включает в себя как медикаментозную, так и физическую, и психологическую. И именно такую комплексную реабилитацию мы проводим, однако понимаем, что определенные направления нужно усиливать", - сказал Федченко.

По его словам, за год в госпитале проходит лечение около 5,5 тыс. человек (ветераны АТО/ООС и Второй мировой войны, а также участники боевых действий на территории других государств)

Среди работ, которые планируют провести в госпитале, создавая необходимые условия для реабилитации, - строительство бассейна (3 на 8 метров), лечебных душей, комплекса экстремальной криотерапии, соляной комнаты и т.д.

Ближайшая сессия облсовета назначена на 27 февраля.