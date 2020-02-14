Офис генпрокурора опровергает сообщение в СМИ об отсутствии процессуальных руководителей в расследованиях ГБР

Офис генерального прокурора опроверг обнародованную в СМИ информацию о том, что во многих уголовных производствах, которые расследуются Государственным бюро расследований (ГБР), не назначены прокуроры.

"Офис Генерального прокурора считает необходимым сообщить, что данная информация не соответствует действительности. Сразу же после запуска Офиса Генерального прокурора для обеспечения непрерывности процесса были определены группы прокуроров в уголовных производствах ГБР", - указывается в заявлении, обнародованном на сайте Офиса.

Подчеркивается, что проблемы, связанной с неназначением процессуальных руководителей, не существует.

Ранее в украинских СМИ распространилась информация о том, что в 1300 уголовных производствах, расследуемых ГБР, не назначены прокуроры.