События

20:17 14.02.2020

51,6% украинцев расценивают направление развития событий в Украине как отчасти правильное, отчасти неправильное – соцопрос "Социс"

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51,6% украинцев расценивают направление развития событий в Украине как отчасти правильное, отчасти неправильное – соцопрос "Социс"

51,6% украинцев считают, что события в стране развиваются в чем-то правильно, а в чем-то неправильно, свидетельствуют результаты социологического исследования центра Socis "Социально-политическая ситуация в Украине", проведенного 1-10 февраля 2020 года.

Так, на вопрос: Как вы считаете, события в Украине развиваются в правильном или в неправильном направлении" 51,6% ответили: в чем-то в правильном направлении, а в чем-то в неправильном направлении.

При этом считают, что события развиваются в правильном направлении, 11,9% опрошенных, в неправильном – 33,2% респондентов. 3,4% опрошенных затруднились с ответом.

В рамках исследования методом интервью "face to face" по месту проживания было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился по признакам пола, возраста, типа поселения (город/село) и разделению на регионы. Статистическая погрешность исследования: +/-2,1% (с вероятностью 0,95).

Теги: #тенденции #соцопрос
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