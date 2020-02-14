ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику "Нафтогаза" за 284 млн грн убытков государству

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве сообщили о подозрении бывшему директору одного из департаментов НАК "Нафтогаз Украины" в злоупотреблении властью, что нанесло государству 284 млн грн убытков (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщается на сайте ГБР в пятницу, следствие установило, что в 2013 году руководство ОАО "НАК "Нафтогаз Украины" заключило с обществом договор на услуги по проведению сейсморазведочных исследований стоимостью 407 млн грн. При этом, зная, что общество не сможет выполнить часть исследований, подозреваемый составил и передал на подпись руководству перечень работ, а затем согласовал акты их выполнения.

"Эти действия стали основанием для частичной оплаты услуг по договору, что нанесло государству 284 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об обращениях в суд для избрания подозреваемому меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области, оперативное сопровождение - Департамент стратегических расследований Нацполиции.