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18:20 14.02.2020

Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

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Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Сегодня, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", семь - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Участки разведения сил и средств под огонь не попали.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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