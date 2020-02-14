"Нафтогаз" в феврале представит суду оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

НАК "Нафтогаз Украины" намерен в феврале представить Третейскому суду в Гааге окончательную оценку суммы компенсации со стороны Российской Федерации за экспроприированные активы группы в Крыму, сообщила генеральный директор ГАК "Черноморнафтогаз", дочерней компании НАК, Светлана Нежнова.

"В настоящее время с привлечением современных технологий по оценке имущества, с привлечением международных экспертов НАК "Нафтогаз" подсчитывает убытки. Собственно, эта сумма составляет более $8 млрд, которую "Нафтогаз" будет подавать в феврале. Эта сумма включает проценты, которые насчитываются с момента экспроприации имущества до завершения компенсации Российской Федерацией убытков по нему", – сказала Нежнова в интервью "Черноморской телерадиокомпании".

Как сообщалось, в начале февраля 2020 года исполнительный директор НАК Юрий Витренко оценивал сумму компенсации за крымские активы "Нафтогаза" в $8 млрд (включая проценты). По его словам, из этой суммы $8 млрд нанесенного ущерба $5 млрд – это газ в недрах, на которые были права у НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее, 15 февраля 2016 года, Российской Федерации было вручено официальное письменное уведомление НАК "Нафтогаз Украины", ГАО "Чорноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДК "Ликво", ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией. Причиной этого спора является незаконная экспроприация РФ инвестиций группы "Нафтогаз" на территории Крыма.Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.