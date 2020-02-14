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14:03 14.02.2020

В аэропорту Одессы задержан иностранец по подозрению в убийстве пластического хирурга в Киеве

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В аэропорту Одессы задержан иностранец по подозрению в убийстве пластического хирурга в Киеве

Сотрудники ГУ Нацполиции Украины в г.Киеве совместно с пограничниками в пятницу задержали в аэропорту Одессы гражданина иностранного государства, который подозревается в убийстве столичного пластического хирурга, застреленного в центре Киева вечером 2 февраля, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.

"Полицейские Киева совместно пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он – гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины", - рассказал в комментарии агентству Крищенко в пятницу.

В настоящее время, проинформировал начальник ГУ Нацполиции Украины в Киеве, с задержанным проводятся следственные действия.

Как сообщалось, вечером 2 февраля Отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что столичные правоохранители разыскивают неизвестного, застрелившего мужчину в центре города. "В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся", - информировали в столичном главке.

Полицейские установили личность погибшего, это - киевлянин, 1977 года рождения.

Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По данным украинских СМИ, погибший - Андрей Сотник, работал руководителем в "DMK Ukraine". На сайте компании указано, что Сотник - кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург. На странице Сотника в Facebook указано, что он - уроженец Донецка.

Теги: #крищенко #полиция #задержание #убийство
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