События

13:52 14.02.2020

В Сингапуре подтвердили еще девять случаев заражения коронавирусом

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В Сингапуре в пятницу выявлены девять новых случаев заражения коронавирусом нового типа (Covid-19), сообщила в пятницу сингапурская газета The Straits Times.

По данным издания, шестеро инфицированных - прихожане церкви пятидесятников Grace Assembly of God church.

На текущий момент у 13 прихожан этой церкви был выявлен положительный результат на наличие коронавируса.

Таким образом, число зараженных в стране возросло до 67, отмечает министерство здравоохранения Сингапура.

В конце января минздрав Сингапура подтвердил первый случай заражения новым типом коронавируса.

Ранее в пятницу сообщалось, что всего в мире за пределами материкового Китая, по состоянию на пятницу, зарегистрировано более 580 человек, заразившихся коронавирусом нового типа. Набольшее число больных подтверждено в Японии - 248 - с учетом того, что на круизном лайнере Diamond Princess находится боле 200 заразившихся.

В Гонконге зарегистрировано 53 случая заболевания, 33 - в Таиланде, 28 - в Южной Корее, 19 - в Малайзии, 18 - на Тайване, по 16 - в Германии и Вьетнаме, по 15- в Австралии и США, 1 - в Австралии, 10 - в Макао, девять - в Великобритании, восемь - в ОАЭ, семь - в Канаде, по три - на Филиппинах, Индии и Италии, по два - в России и Испании, по одному - в Бельгии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке и Швеции.

Летальный исход зафиксирован в трех случаях - по одному в Гонконге, Японии и на Филиппинах.

Теги: #сингапур #коронавирус
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