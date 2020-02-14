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13:09 14.02.2020

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Новолуганского, Красногоровки и Лебединского

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Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Новолуганского, Красногоровки и Лебединского

Незаконные вооруженные формирования с начала пятницы четыре раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает Министерства обороны Украины.

"Об обстановке в течение суток. С их началом российско-оккупационные войска из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия 20 минут обстреливали защитников н.п. Новолуганское", - сказал спикер Минобороны Мксип Праута на брифинге в Киеве.

Кроме того, около 6 часов боевики вновь открыли огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Новолуганского из миномета калибра 82-мм, станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также на Донецком направлении с 6:20 утра враг почти час из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливал позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи недалеко от н.п. Красногоровка.

А после 10 часов утра 4 мины калибра 82-мм разорвались на позициях наших войск, оборудованных возле н.п. Лебединское.

"По имеющейся информации, за текущие сутки потерь с нашей стороны нет", - отметили в Минобороны.

Теги: #всу #оос #минобороны #обстрелы
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