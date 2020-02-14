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12:50 14.02.2020

Гладковский оспаривает в суде результаты проверок его деклараций

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Гладковский оспаривает в суде результаты проверок его деклараций

В Окружной административный суд Киева поступил иск экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщает пресс-служба ОАСК в четверг.

"Истец просит суд признать противоправными и отменить решение НАПК о результатах полной проверки его деклараций за 2015 (исправленной) и 2016 год", - говорится в сообщении.

Также среди других требований иска - отменить решение НАПК, которым был утвержден вывод по выявлению признаков правонарушения, связанного с коррупцией, и направлено решение о результатах проверки декларации Гладковского за 2015 год в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - указали в суде.

Как сообщалось, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) при полной проверке декларации бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского обнаружило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов, сообщается на сайте НАПК.

"Гладковский в декларации 2015 года (исправленной) не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании Ri-System Ltd. и наличие у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго". Также в декларации отсутствуют сведения о принадлежащем сыну автомобиле. Общая сумма установленных недостоверных сведений… составляет почти 1,3 млн грн", - сообщают в НАПК.

Выводы о признаках уголовного преступления направлены в НАБУ.

Теги: #гладковский #декларация #суд #напк
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