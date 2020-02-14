Суд оставил в силе ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь

Киевский апелляицонный суд оставил в силе меру пресечения виде ночного домашнего ареста подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, военному медику Яне Дугарь.

Как сообщает пресс-служба суда, соответствующее решение было вынесено в пятницу утром. Так, коллегия судей отставила без изменений решение Печерского районного суда Киева, а апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. Позже на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что Дугарь, Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко обоснованно подозреваются в причастности к преступлению. В МВД позже уточнили, что подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто Дугарь, Кузьменко и Антоненко, они задержаны, а супруги Грищенко к тому времени уже находились под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области.

Основным мотивом убийства Шеремета была названа попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал для Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. Кроме того, суд постановил, что она должна сдать все документы для выезда за границу.

24 января Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство защиты и изменил меру пресечения Дугарь на ночной домашний арест.

11 февраля Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, сообщил адвокат Виталий Коломиец

12 февраля Национальная полиция Украины заявила, что отдельные заявления защиты Дугарь, не соответствуют действительности.

Кроме того, по версии следствия, Дугарь без проблем и официальных разрешений оставляла место прохождения военной службы. В то же время адвокаты подозреваемой утверждали, что она не могла осуществлять разведку в Киеве 15 и 18 июля 2016 года, потому что в это время в отпуске она не была, а потом никак не могла покинуть место прохождения службы.

Также в Нацполиции опубликовали результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины от 21 ноября 2019 года, согласно которым женщина-разведчица на видео с камер наблюдений - Яна Дугарь.