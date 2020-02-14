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12:42 14.02.2020

Глава профсоюза горняков анонсировал акцию протеста в связи с остановкой работы ш/у "Южнодонбасское №1"

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Глава профсоюза горняков анонсировал акцию протеста в связи с остановкой работы ш/у "Южнодонбасское №1"

Глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил о начале 14 февраля акции протеста в г. Угледар по причине отключения от энергоснабжения и остановки работы ГП ш/у "Южнодонбасское № 1" из-за долгов за электроэнергию.

"Сегодня в 11.00 работники шахты "Южнодонбасская № 1" и "Шахты им. М.С.Сургая", жители г. Угледар (Донецкая область) начинают акцию протеста против уничтожения градообразующих предприятий", – написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

По его словам, в рамках протеста будет перекрыта дорога на выезде из города.

При этом требованиями протестующих названа необходимость сохранить в рабочем состоянии шахту "Южнодонбасская №1" и не допустить затопления шахты им. Сургая. С этой целью протестующие призывают органы центральной и местной властей принять все необходимые меры для расчета с шахтами за отгруженный уголь. По озвученной Волынцем 13 февраля информации, задолженность ПАО "Центрэнерго" и ГП "Держвуглепостач" перед ш/у составляют 189 млн грн. При этом глава профсоюза указал, что задолженность за электроэнергию, возникшая за последние три месяца, составляет 27,5 млн грн, что, по его мнению, несоизмеримо мало по сравнению с долгами перед ш/у.

Как сообщалось, о вынужденном отключении с 13 февраля ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1"от энергоснабжения, включая вентиляцию и водоотвод, ранее заявлял оператор системы распределения (ОСР) "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", который получил соответствующее требование поставщика "Укрэнергоуголь". Отключение ГП связано с его задолженностью по расчетам за электроэнергию.

13 февраля Волынец сообщил, что на "ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" отключен вентилятор главного проветривания, также идет отключение агрегатов главного водоотлива. По его словам, это приведет к затоплению камеры центрального водоотлива нижнего горизонта, что, в свою очередь, может повлечь за собой затопление соседней с ш/у "Южнодонбаское № 1" шахты им. Сургая.

По его мнению, критическая ситуация в угледобывающей отрасли страны возникла в том числе из-за импорта электроэнергии и угля из РФ, повлекшего за собой ограничение использования отечественной продукции.

Теги: #акции_протеста #шахтеры #волынец
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