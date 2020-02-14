События

12:29 14.02.2020

Дубилет пояснил, что слова о переписи населения на оккупированных территориях с помощью спутника были выдернуты из контекста

2 мин читать
Дубилет пояснил, что слова о переписи населения на оккупированных территориях с помощью спутника были выдернуты из контекста

 Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что в ходе встречи представителями ООН обсуждал их опыт подсчета населения в Афганистане и возможность проведения такой оценки на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

"В Интернете распространилась новость о том, что мы как бы планируем провести перепись населения на оккупированных территориях через спутник. Давайте я расскажу, как было на самом деле. Во время интервью журналист спросил у меня о встрече с представителями ООН, которую мы проводили недавно в Киеве", - написал Дубилет на странице в Фейсбуке в пятницу.

Он пояснил, что во врем встречи обсуждались тема подсчета населения на оккупированных территориях.

"Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других горячих точках через спутник, и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом. Решили, что надо изучить, насколько это возможно", - сказано в сообщении.

Министр подчеркнул, что в свою очередь в Интернете распространился только заголовок, без контекста выше.

"Часть начали писать, что мы хотим потратить на это какие-то сумасшедшие бюджеты, часть просто решила, что я какой-то космонавт. Эх, иногда не хватает мне опыта, чтобы не говорить то, что может разойтись неправильными заголовками", - подытожил Дубилет.

Как сообщалось, в январе 2020 года Дубилет озвучил данные электронной переписи, согласно которым численность населения Украины составила 37 млн 289 тыс. чел. (по состоянию на 1 декабря 2019 года). Система подсчета, по которой проводилась пробная перепись, вызвала критические замечания.

Теги: #оккупированные_территории #перепись_населения #дубилет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:56 13.02.2020
Киев хочет провести перепись населения на Донбассе и в Крыму с помощью спутника

Киев хочет провести перепись населения на Донбассе и в Крыму с помощью спутника

09:32 13.02.2020
Кабмин подключил все основные госорганы к сервису проверки квитанций в электронной форме

Кабмин подключил все основные госорганы к сервису проверки квитанций в электронной форме

10:34 11.02.2020
В Украине начала работу горячая линия по предотвращению домашнего насилия

В Украине начала работу горячая линия по предотвращению домашнего насилия

10:13 07.02.2020
Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта - Бородянский

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта - Бородянский

16:33 06.02.2020
Кабмин намерен упростить и сократить в сроках процедуру получения украинского гражданства - Дубилет

Кабмин намерен упростить и сократить в сроках процедуру получения украинского гражданства - Дубилет

15:58 06.02.2020
Дубилет считает неактуальной идею введения штрафов за неучастие в переписи

Дубилет считает неактуальной идею введения штрафов за неучастие в переписи

15:45 06.02.2020
Дубилет считает, что сейчас не время вводить продажу мобильных сим-карт по паспортам

Дубилет считает, что сейчас не время вводить продажу мобильных сим-карт по паспортам

12:10 05.02.2020
Дубилет опроверг заявления о фальсификации проведенной "электронной переписи"

Дубилет опроверг заявления о фальсификации проведенной "электронной переписи"

12:29 04.02.2020
Дубилет: Если придется идти на компромисс с совестью - я уйду в отставку

Дубилет: Если придется идти на компромисс с совестью - я уйду в отставку

12:01 04.02.2020
Дубилет анонсировал пилот по централизации госзакупок с 1 марта, запуск электронного больничного – до 1 апреля, пилот по электронной акцизной марке - до 1 июля

Дубилет анонсировал пилот по централизации госзакупок с 1 марта, запуск электронного больничного – до 1 апреля, пилот по электронной акцизной марке - до 1 июля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Новолуганского, Красногоровки и Лебединского

Гладковский оспаривает в суде результаты проверок его деклараций

Суд оставил в силе ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь

Офис генпрокурора собирает для передачи в МУС доказательства принудительной паспортизации населения на временно оккупированных Россией территориях

"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем"

ПОСЛЕДНЕЕ

Минкультуры совместно с Минцифры планирует оцифровать украинское музыкальное наследие

В Киеве из-за тренировки в спортзале между посетителями возник конфликт, в результате чего один из мужчин был ранен из пистолета

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Новолуганского, Красногоровки и Лебединского

Гладковский оспаривает в суде результаты проверок его деклараций

Суд оставил в силе ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь

Глава профсоюза горняков анонсировал акцию протеста в связи с остановкой работы ш/у "Южнодонбасское №1"

Офис генпрокурора собирает для передачи в МУС доказательства принудительной паспортизации населения на временно оккупированных Россией территориях

"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем"

Контрабанду в Украину деталей к вертолетным двигателям пресекли таможенники на границе с Польшей

Законопроект о военной полиции будет подан в Раду до 22 февраля - замминистра обороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА