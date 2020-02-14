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12:11 14.02.2020

Офис генпрокурора собирает для передачи в МУС доказательства принудительной паспортизации населения на временно оккупированных Россией территориях

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Офис генпрокурора собирает для передачи в МУС доказательства принудительной паспортизации населения на временно оккупированных Россией территориях

Офис генерального прокурора собирает и документирует доказательства насильственной политики оккупационных администраций Российской Федерации о получении гражданами Украины - жителями временно оккупированных территории Луганской и Донецкой областей "паспортов" псевдореспублик для направления информационного сообщения в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС).

"Следствием установлено, что наличие такого паспорта для лиц, трудоустроенных в структурах оккупационных администраций, является обязательным условием, ведь его отсутствие считается основанием для увольнения", - сообщается в пятницу на сайте Офиса генпрокурора.

В информации отмечается, что такие умышленные принудительные действия незаконных администраций, контролируемых РФ, являются грубым нарушением норм международного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола 1977 года.

"По предварительным данным, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вероятно получено более 500 тыс. псевдопаспортов - 300 тыс. и 200 тыс. соответственно", - добавили в Офисе генпрокурора.

Также там отметили, что на национальном уровне под процессуальным руководством областных прокуратур следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляют досудебное расследование по уголовным производствах за нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).

Теги: #рф #паспортизация #прокуратура #мус
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