Контрабанду в Украину деталей к вертолетным двигателям пресекли таможенники на границе с Польшей

Детали к вертолетным двигателям пытались ввезти контрабандой из Польши граждане Украины, сообщает пресс-служба Галицкой таможни.

"Сотрудники Галицкой таможни Государственной таможенной службы обнаружили 8 редукторных клапанов к вертолетным двигателям. Их пытались ввезти из Республики Польша местные жители", – указано в сообщении.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Краковец-Корчова". Таможенники проводили осмотр легкового автомобиля на полосе "зеленый коридор" и обнаружили в автомобильной аптечке три детали к вертолетным двигателям. Еще пять деталей нашли в сумочке пассажирки легкового автомбиля.

Об инциденте проинформированы правоохранительные органы, поскольку перемещение таких товаров подлежит государственному экспортному контролю.