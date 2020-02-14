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11:13 14.02.2020

В Минобороны не намерены отказываться от призыва на срочную службу - замминистра

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В Минобороны не намерены отказываться от призыва на срочную службу - замминистра

В Министерстве обороны Украины не намерены отказываться от призыва граждан на срочную военную службу, заявил заместитель министра обороны Александр Полищук.

"У нас пока нет планов по отказу от призыва", - заявил Полищук в пятницу на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он добавил, что сейчас в Минобороны попытаются провести эксперимент, предметом которого станет предоставление возможности желающим призывникам служить в рядах Вооруженных сил Украины с 18 лет.

При этом в текущем году, несмотря на законодательные нормы,призыв на срочную службу в армию будет осуществляться на добровольной основе.

Теги: #всу #минобороны #призыв
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