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11:10 14.02.2020

В Украине заработал электронный сервис еМалятко

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В Украине заработал электронный сервис еМалятко

 В Украине заработал комплексный электронный сервис для родителей еМалятко, который объединяет 10 услуг, связанных с рождением ребенка.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", сервис был презентован в пятницу в Киеве при участие премьер-министр Украины Алексея Гончарука.

По словам заместителя министра юстиции Ольги Онищук, на сегодня уже получено белее 500 заявок под средством данного сервиса: 6 в Винницу, 28 в Луцке, 53 в Кривом Роге, 138 в Киеве и 216 в Харькове.

В свою очередь, заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская отметила, что сервис работает в режиме бета-тестирования, и ожидается, что летом он заработает в полном режиме, в том числе на портале "Дія"

Она отметила, что до конца февраля услуга также будет запушена в Ровно, Львове, Мариуполе, Запорожье, Одессе.

Проект "еМалятко" предусматривает, что по одному заявлению сразу в роддоме можно будет получить 10 госуслуг: 1) государственная регистрация рождения ребенка; 2) регистрация места проживания родившегося ребенка; 3) назначение помощи при рождении ребенка; 4) регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения; 5) регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов; 6) получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи; 7) происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой; определение принадлежности ребенка к гражданству Украины; 9) присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре; 10) назначение помощи многодетным семьям.

Реализация электронного проекта "еМалятко" предусмотрена указом президента Украины "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам" и предполагает уменьшение количества необходимых визитов с 11 до нуля, а количества требуемых документов - с 37 до одного.

Реализация инициатив пройдет при поддержке международных проектов, в частности программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд Восточная Европа), проекта EGOV4Ukraine (ЕС, Эстония), Офиса реформ административных услуг (Канада, проект EDGE) и проекта EU4PAR (ЕС).

Теги: #сервис #е_малятко #украина
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