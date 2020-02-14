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10:43 14.02.2020

Зеленский почтил память воинов-афганцев

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Зеленский почтил память воинов-афганцев

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинцев, погибших во время войны в Афганистане, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства принял участие в памятной церемонии, состоявшейся у Мемориального комплекса гражданам Украины, погибшим в Афганистане", - говорится в сообщении.

Так, вместе с воинами почетного караула Зеленский возложил цветы к скульптуре в мемориале.

Также участники церемонии почтили память павших граждан Украины минутой молчания.

В Украине 15 февраля чествуют участников боевых действий на территории других государств.

Теги: #зеленский #память #афганцы
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