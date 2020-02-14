События

10:34 14.02.2020

Первые пассажиры сошли в Японии с лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине из-за коронавируса

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Первые пассажиры сошли в Японии с лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине из-за коронавируса

 Первые 11 пассажиров, анализы которых показали отрицательные результаты на коронавирус, смогли покинуть круизный лайнер Diamond Princess, стоящий на карантине в порту Иокогамы, сообщают в пятницу западные СМИ.

В то же время японские власти не уточнили, сможет ли в пятницу еще кто-либо сойти с лайнера на берег.

Ранее правительство Японии приняло решение разрешить некоторым пассажирам покинуть Diamond Princess и разместить их в специально отведенных местах. Судно смогут покинуть имеющие хронические проблемы со здоровьем, пассажиры старше 80 лет и те, кто располагается в каютах без окон, однако лишь в случае отсутствия заражения коронавирусом Covid-19.

Между тем, на Diamond Princess, где находятся более 3,7 тыс. человек, подтверждены 218 случаев заражения коронавирусом. По данным СМИ, заразившихся перевозят с судна в более безопасное место, так же как и тех пассажиров, у кого есть другие проблемы со здоровьем, требующие медицинского вмешательства.

Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля. Тем временем пассажиры большую часть времени проводят в каютах; им предписано носить медицинские маски и держаться подальше от других пассажиров по время кратких прогулок по палубам лайнера.

В самой Японии, без учета Diamond Princess, зафиксированы 33 случаев заболевания Covid-19. Одна из инфицированных скончалась в префектуре Канагава недалеко от Токио.

Однако власти Японии поспешили успокоить общественность, отмечают СМИ. "Нет никаких эпидемиологических свидетельств того, что по Японии распространяется эпидемия", - заявил журналистам генсек кабмина Японии Йосихидэ Суга.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

На борту судна находится 2666 туристов (среди них 24 гражданина России) и 1045 членов экипажа.

Ранее в пятницу стало известно, что власти Камбоджи разрешили пассажирам другого круизного лайнера - Westerdam - сойти на берег, чтобы далее следовать по определенному маршруту на родину. Лайнер провел две недели в море после того, как пять стран отказали ему в заходе из опасений, что на борту есть люди, зараженные новым коронавирусом.

Разрешение для пассажиров было выдано властями страны в пятницу утром после того, как лайнер Westerdam в минувший четверг пришвартовался в камбоджийском портовом городе Сиануквиль и медики проверили всех пассажиров и членов экипажа на предмет инфицирования коронавирусом Covid-19. Все тесты дали отрицательный результат.

Теги: #коронавирус #лайнер
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