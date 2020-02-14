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10:06 14.02.2020

Румынская церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ - СМИ

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Румынская церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ - СМИ

 Румынская православная церковь считает законным предоставление автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщило в пятницу греческое агентство церковных новостей "Ромфеа".

Согласно публикации, Синод Румынской церкви пришел к выводу, что он "изначально согласен с предоставлением автокефалии, но между Вселенским и Московским патриархатами должен быть достигнут консенсус". По этой причине Румынская церковь решила направить делегатов на всеправославную встречу по "украинскому вопросу" в Аммане, которая пройдет в конце февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила.

"Участие Румынской церкви оправдано тем фактом, что все автокефальные Церкви несут ответственность за совместную работу для сохранения единства и евхаристического общения, как того требует Святое Евангелие Христово", - говорится в заявлении Синода.

Синод в Бухаресте в то же время решил, что Румынская церковь будет участвовать во всеправославном процессе через епископов, а не через своего патриарха Даниила.

Теги: #румыния #церковь #пцу #томос
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