Киевский бронетанковый завод с начала года передал ВСУ 25 модернизированных танков Т-72АМТ

Киевский бронетанковый завод (КБТЗ) в течение января-февраля текущего года передал в Вооруженные силы Украины 25 отремонтированных и модернизированных основных боевых танков Т-72АМТ, сообщает интернет-издание "Ukrainian Military Pages".

"По состоянию на 13 февраля, по словам исполняющего обязанности директора бронетанкового завода Владимира Синявского, военным уже было передано 25 (из 31) модернизированных танков", - говорится в опубликованной в четверг заметке.

Среди обновлений приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, ночной прицел 1К13 с возможностью ведения огня управляемой ракетой "Комбат", комплекс динамической защиты "Нож" вместо "Контакта", радиостанции Aselsan навигационные системе СН-3003 "Базальт", мощный двигатель В-84-1 вместо В-46, элементы ходовой от Т-80.