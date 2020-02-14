Украинец пытался незаконно провезти в Италию табачные изделия на сумму более 15 тыс. грн

Пограничники разоблачили мужчину, который незаконно перемещал табачные изделия на сумму 15 тыс. 620 грн для своих товарищей в Италию, сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Мужчину, который вез полную сумку сигарет, обнаружили вчера вечером в пункте пропуска "Лужники" пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками. Владелец сумки, 29-летний гражданин Украины, сообщил, что направляясь в Италию, решил в качестве презента приобрести табачные изделия для своих товарищей, ждавших его за рубежом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время осмотра автобуса марки "Van Hool", в салоне которого находилось 19 пассажиров, общая обзорная группа обнаружила хозяйственную сумку в которой находилось 400 пачек сигарет. Пограничники изъяли у мужчины "табачные подарки".