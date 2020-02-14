События

08:45 14.02.2020

Украинец пытался незаконно провезти в Италию табачные изделия на сумму более 15 тыс. грн

1 мин читать

Пограничники разоблачили мужчину, который незаконно перемещал табачные изделия на сумму 15 тыс. 620 грн для своих товарищей в Италию, сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Мужчину, который вез полную сумку сигарет, обнаружили вчера вечером в пункте пропуска "Лужники" пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками. Владелец сумки, 29-летний гражданин Украины, сообщил, что направляясь в Италию, решил в качестве презента приобрести табачные изделия для своих товарищей, ждавших его за рубежом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время осмотра автобуса марки "Van Hool", в салоне которого находилось 19 пассажиров, общая обзорная группа обнаружила хозяйственную сумку в которой находилось 400 пачек сигарет. Пограничники изъяли у мужчины "табачные подарки".

Теги: #италия #украина #сигареты #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:31 14.02.2020
Зеленский намерен проводить ежемесячные встречи с бизнесом

Зеленский намерен проводить ежемесячные встречи с бизнесом

07:15 14.02.2020
Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

05:47 14.02.2020
Военная прокуратура опровергла информацию СМИ в деле об убийстве ребенка двумя пограничницами, им продлили арест

Военная прокуратура опровергла информацию СМИ в деле об убийстве ребенка двумя пограничницами, им продлили арест

04:37 14.02.2020
В школах Украины проверят организацию детского питания

В школах Украины проверят организацию детского питания

03:32 14.02.2020
Во Львовской области чиновников Госпотребслужбы разоблачили на взятке

Во Львовской области чиновников Госпотребслужбы разоблачили на взятке

02:42 14.02.2020
Скалецкая: Украинцы 18 февраля вернутся авиарейсом из Ухани

Скалецкая: Украинцы 18 февраля вернутся авиарейсом из Ухани

01:50 14.02.2020
Ермак о расследовании "Схем" по визиту Зеленского в Оман: "Это все ложь!"

Ермак о расследовании "Схем" по визиту Зеленского в Оман: "Это все ложь!"

01:04 14.02.2020
Зеленский намерен проводить ежемесячные встречи с бизнесом

Зеленский намерен проводить ежемесячные встречи с бизнесом

00:44 14.02.2020
Дело Кернеса возвращено в Киевский райсуд Полтавы

Дело Кернеса возвращено в Киевский райсуд Полтавы

00:42 14.02.2020
По делам Майдана Генпрокуратура передала в НАБУ более 6,5 тыс. томов материалов расследования

По делам Майдана Генпрокуратура передала в НАБУ более 6,5 тыс. томов материалов расследования

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Скалецкая: Украинцы 18 февраля вернутся авиарейсом из Ухани

Зеленский на встрече с бизнес-ассоциациями: Власть делает все, чтобы Украина становилась привлекательной для инвесторов

Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко добивается выплаты премии компанией в суде

Главный раввин Украины заявляет, что Сытник конфиденциально встречался с ним из-за прослушки в синагоге

Зеленский: В Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых - более 500 семей крымских татар

ПОСЛЕДНЕЕ

США выдвинули новые обвинения против китайской компании Huawei

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 116 новых случаев смерти из-за коронавируса, число заразившихся за сутки превысило 4,8 тыс.

Пентагон урезает свои программы на $3,8 млрд ради финансирования строительства стены с Мексикой

ВАКС продлил Грымчаку до 13 апреля круглосуточный домашний арест

Зеленский на встрече с бизнес-ассоциациями: Власть делает все, чтобы Украина становилась привлекательной для инвесторов

Трамп пригрозил запретить сотрудникам администрации слушать его международные телефонные беседы

В Белой Церкви в подвале пятиэтажного дома нашли тротил, полиция эвакуировала 200 человек

Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко добивается выплаты премии компанией в суде

Главный раввин Украины заявляет, что Сытник конфиденциально встречался с ним из-за прослушки в синагоге

Трамп и Блумберг обругали друг друга за неудачи в бизнесе и политике

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА