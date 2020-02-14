События

07:15 14.02.2020

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"13 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы по нашим позициям, а именно рядом с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия, недалеко от н.п. Березовое - из стрелкового оружия, в районе Славного - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, вблизи Новомихайловки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Два враждебных обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку Новолуганского – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Новотошковским - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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