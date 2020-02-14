Военная прокуратура опровергла информацию СМИ в деле об убийстве ребенка двумя пограничницами, им продлили арест

Военная прокуратура Западного региона Украины опровергает информацию СМИ об изменении меры пресечения двум пограничниц, которые подозреваются в убийстве младенца, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

"В материалах ряда интернет-изданий под названием "Волынская пограничница, которая вместе с сестрой убила собственное новорожденный младенец, будет под домашним арестом" распространена недостоверная информация", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что 7 февраля Лычаковский районный суд Львова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога до 24 марта 2020 года двум сестрам-военнослужащим Львовского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины за убийство малолетнего ребенка.

Как отмечается, по данным следствия, 29 июля 2019 года пограничница во время домашних родов во дворе собственного дома родила ребенка и сразу же его убила.

"Роженица умышленно не перевязала пуповину собственного ребенка и нанесла удар по голове. Как следствие, младенец получил закрытую черепно-мозговую травму. При этом родная сестра женщины, также сотрудница Государственной пограничной службы, поместила еще живого травмированного ребенка в полиэтиленовый пакет и закопала вблизи места проживания семьи", - сказано в сообщении.

24 сентября 2019г. женщинам сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка, совершенного по предварительному сговору группой лиц (п. 2, 12 ч.2 ст.115 УК Украины). Следствие продолжается.