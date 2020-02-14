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04:37 14.02.2020

В школах Украины проверят организацию детского питания

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Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины совместно с Госпотребслужбой в рамках проекта Елены Зеленской по совершенствованию системы питания учащихся проверят организацию детского питания в школах и оценку его текущего состояния.

"Во время обследований межведомственные комиссии... проверят техническое состояние и оснащение школьных пищеблоков, рецептуру, по которой готовят детям, меню, его калорийность и разнообразие, доступ к питьевой воде и ее качество, систему контроля качества и безопасности продуктов и условия их хранения, общий санитарно-гигиеническое состояние. Параллельно представители комиссий смогут пообщаться с учениками и родителями по уровню их удовлетворенности школьным питанием, а также из первых уст получить замечания и пожелания", - сказано в сообщении на сайте главы украинского государства.

В созданную постоянную рабочую группу вошли представители государственных органов, общественных организаций и народные депутаты Украины. Рабочая группа определила критерии и приоритетные вопросы для проведения комиссионного обследования.

Как сообщается, репрезентативную выборку сформировал Институт образовательной аналитики с учетом соотношения городских и сельских учреждений общего среднего образования. Отобрано 500 школ коммунальной формы собственности во всех областях Украины.

Отчет о состоянии системы школьного питания и путей ее совершенствования подготовят до 28 февраля текущего года.

Кроме того, завершается разработку Национальной стратегии по развитию безопасного и здорового образовательной среды. Одним из ключевых компонентов стратегии будет организация здорового, рационального и безопасного питания в учебных заведениях.

Теги: #питание #проверка #украина #школы
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