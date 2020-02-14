Во Львовской области чиновников Госпотребслужбы разоблачили на взятке

Во Львовской области правоохранители задержали начальника отдела областного управления Госпотребслужбы при получении "транша" - 10 тыс грн, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"За непривлечение предпринимателя к административной ответственности по результатам проверки заведения общественного питания в городе Львов последний должен был уплатить 10 тысяч гривен "вознаграждения", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что от предпринимателей нарушителей требовали неправомерную выгоду за не реагирование на выявленные в ходе проверки нарушения в сфере их компетенции. А именно не наложение штрафных санкций. Следовательно, средства, которые должны поступать в бюджет, попадали в "бюджет" должностных лиц.

В настоящее время начальника отдела областного управления Госпотребслужбы задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В служебных кабинетах, в том числе руководства службы, проводится обыски.