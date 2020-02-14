События

01:41 14.02.2020

Пентагон урезает свои программы на $3,8 млрд ради финансирования строительства стены с Мексикой

2 мин читать

Пентагон на $3,8 млрд урезает свои программы по закупке вооружения, включая программу по производству истребителей-бомбардировщиков F-35, ради выделения финансирования строительства стены на границе с Мексикой, сообщает газета The Hill со ссылкой на уведомление, направленное в Конгресс.

В нем говорится, что средства будут направлены на "поддержку программ более высокого приоритета" и "необходимы для обеспечения поддержки министерству внутренней безопасности в его деятельности по противодействию обороту наркотиков".

В уведомлении отмечается, что министерство внутренней безопасности определило участки вдоль границы, которые преступники используют как коридоры для контрабанды наркотиков. Ведомство определило, что возведение дополнительных заградительных сооружений в районе границы необходимо, чтобы затруднить такую незаконную деятельность.

Так, $2,2 млрд будут выделены из основного бюджета Пентагона на 2020 год, еще $1,6 млрд из фонда, который предусмотрен для финансирования действий ВС США за рубежом. В частности, порядка $156 млн будут взяты из программы закупок истребителей F-35. Предполагается, что средства будут направлены в специальный фонд Пентагона, а из него - уже на возвведение стены.

Идея строительства стены принадлежит президенту Дональду Трампу и является одним из камней преткновения в его отношениях с Конгрессом, который выступает против распыления средств, выделенных на оборону.

В итоге Трамп, которому конгресс систематически отказывает в выделение достаточных, с точки зрения администрации США, средств на строительство стены, вынужден "добывать" деньги иными методами. В данном случае - из бюджета Пентагона.

Теги: #сша #финансирование #стена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:58 13.02.2020
Трамп пригрозил запретить сотрудникам администрации слушать его международные телефонные беседы

Трамп пригрозил запретить сотрудникам администрации слушать его международные телефонные беседы

20:19 13.02.2020
Трамп и Блумберг обругали друг друга за неудачи в бизнесе и политике

Трамп и Блумберг обругали друг друга за неудачи в бизнесе и политике

16:59 13.02.2020
США ввели санкции против трех российских предприятий по закону о нераспространении оружия массового поражения

США ввели санкции против трех российских предприятий по закону о нераспространении оружия массового поражения

16:00 13.02.2020
Kraft Heinz в IV квартале получила прибыль выше ожиданий, выручка не оправдала прогнозов

Kraft Heinz в IV квартале получила прибыль выше ожиданий, выручка не оправдала прогнозов

13:58 13.02.2020
Главы оборонных ведомств Украины, Великобритании, Канады, Польши, Литвы и США обсудили расширение сотрудничества - Минобороны

Главы оборонных ведомств Украины, Великобритании, Канады, Польши, Литвы и США обсудили расширение сотрудничества - Минобороны

11:03 13.02.2020
Депутаты из "Слуги народа" поедут учиться в США в свободное от работы время –Корниенко

Депутаты из "Слуги народа" поедут учиться в США в свободное от работы время –Корниенко

21:43 12.02.2020
В Конгрессе США выступают против дисциплинарного наказания для бывшего эксперта Белого дома по Украине

В Конгрессе США выступают против дисциплинарного наказания для бывшего эксперта Белого дома по Украине

20:09 12.02.2020
Последний афроамериканец выбыл из президентской гонки в США

Последний афроамериканец выбыл из президентской гонки в США

19:06 12.02.2020
ФРС будет следить за экономическими данными для оценки влияния коронавируса - Пауэлл

ФРС будет следить за экономическими данными для оценки влияния коронавируса - Пауэлл

14:15 12.02.2020
Американский регулятор расширяет расследование в отношении гигантов IT-сектора

Американский регулятор расширяет расследование в отношении гигантов IT-сектора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский на встрече с бизнес-ассоциациями: Власть делает все, чтобы Украина становилась привлекательной для инвесторов

Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко добивается выплаты премии компанией в суде

Главный раввин Украины заявляет, что Сытник конфиденциально встречался с ним из-за прослушки в синагоге

Зеленский: В Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых - более 500 семей крымских татар

Восемь граждан Украины погибли, еще один пострадал, в результате ДТП под Псковом в России

ПОСЛЕДНЕЕ

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 116 новых случаев смерти из-за коронавируса, число заразившихся за сутки превысило 4,8 тыс.

Зеленский намерен проводить ежемесячные встречи с бизнесом

Дело Кернеса возвращено в Киевский райсуд Полтавы

По делам Майдана Генпрокуратура передала в НАБУ более 6,5 тыс. томов материалов расследования

ВАКС продлил Грымчаку до 13 апреля круглосуточный домашний арест

Зеленский на встрече с бизнес-ассоциациями: Власть делает все, чтобы Украина становилась привлекательной для инвесторов

В Белой Церкви в подвале пятиэтажного дома нашли тротил, полиция эвакуировала 200 человек

Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко добивается выплаты премии компанией в суде

Главный раввин Украины заявляет, что Сытник конфиденциально встречался с ним из-за прослушки в синагоге

СБУ проведет антитеррористические учения в Киевской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА