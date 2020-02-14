Пентагон урезает свои программы на $3,8 млрд ради финансирования строительства стены с Мексикой

Пентагон на $3,8 млрд урезает свои программы по закупке вооружения, включая программу по производству истребителей-бомбардировщиков F-35, ради выделения финансирования строительства стены на границе с Мексикой, сообщает газета The Hill со ссылкой на уведомление, направленное в Конгресс.

В нем говорится, что средства будут направлены на "поддержку программ более высокого приоритета" и "необходимы для обеспечения поддержки министерству внутренней безопасности в его деятельности по противодействию обороту наркотиков".

В уведомлении отмечается, что министерство внутренней безопасности определило участки вдоль границы, которые преступники используют как коридоры для контрабанды наркотиков. Ведомство определило, что возведение дополнительных заградительных сооружений в районе границы необходимо, чтобы затруднить такую незаконную деятельность.

Так, $2,2 млрд будут выделены из основного бюджета Пентагона на 2020 год, еще $1,6 млрд из фонда, который предусмотрен для финансирования действий ВС США за рубежом. В частности, порядка $156 млн будут взяты из программы закупок истребителей F-35. Предполагается, что средства будут направлены в специальный фонд Пентагона, а из него - уже на возвведение стены.

Идея строительства стены принадлежит президенту Дональду Трампу и является одним из камней преткновения в его отношениях с Конгрессом, который выступает против распыления средств, выделенных на оборону.

В итоге Трамп, которому конгресс систематически отказывает в выделение достаточных, с точки зрения администрации США, средств на строительство стены, вынужден "добывать" деньги иными методами. В данном случае - из бюджета Пентагона.