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01:04 14.02.2020

Зеленский намерен проводить ежемесячные встречи с бизнесом

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил проводить ежемесячные встречи с бизнесом, сообщила исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП) Катерина Глазкова по итогам встречи 13 февраля.

"На встрече был конструктивный разговор, всем представителям бизнеса удалось выразить ключевые свои тезисы и предложения, получить первую обратную связь, зафиксировать проблемные вопросы. Договорились, что к следующей встрече через месяц бизнес-ассоциации также подготовят предложения, которые помогут ускорить рост экономики", - сказала Глазкова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" после встречи бизнеса с президентом в четверг.

На встрече также присутствовали замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, министр экономики Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий, а также первый помощник президента Сергей Шефир.

"Речь шла об инвестициях. Мы подчеркнули, что важно помнить также о внутренних инвестициях, о том бизнесе, который уже работает в стране. Создавать и для его развития условия. По нашим подсчетам, наибольшие наши компании с 2015 года инвестировали почти $2,5 млрд. За прошлый год - $490 млн", - отметила Глазкова.

Темами диалога бизнеса с президентом стали налоговая политика государства, инфраструктура, трудовое законодательство, земельная реформа.

"Для нас важно снижать нагрузку на фонд оплаты труда, искать модели, которые упростят администрирование и саму процедуру уплаты налогов. Мы вспомнили о налоге на выведенный капитал. Президент сказал, что лично он за эту идею, но необходимы подсчеты с Минфином - это не новая риторика", - прокомментировала глава СУП.

По ее словам, бизнес поприветствовал наработки изменений в трудовое законодательство. По мнению бизнес-сообщества, этот законопроект  современный, поддерживает нынешние требования к труду.

"Мы коснулись также законопроекта 1210, принятого во втором чтении и поступившего на подпись президента. Но никто из присутствующих бизнес-ассоциаций не видел окончательной версии. Финальная версия находится сейчас на вычитке в Офисе президента", - подчеркнула Катерина Глазкова.

По мнению представителей СУП, обещанный рост экономики на 7% ВВП в год уже не получается.

"Очевидно, что принятых на сегодня мер недостаточно и нужно искать новые или дополнительные драйверы роста. И вот тут важно: налоговая реформа - снижение давления на фонд оплаты труда, налог на выведенный капитал, трудовое законодательство, земельная реформа и инфраструктура", - подчеркнула Глазкова.

Как сообщалось, президент 13 февраля провел встречу в узком формате с представителями Союза украинских предпринимателей, Европейской бизнес-ассоциации и Американской торговой палаты.

Теги: #зеленский #украина #бизнес
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