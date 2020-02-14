События

00:44 14.02.2020

Дело Кернеса возвращено в Киевский райсуд Полтавы

2 мин читать
Дело Кернеса возвращено в Киевский райсуд Полтавы

Уголовное производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого поступило в Киевский районный суд Полтавы

"Согласно автоматизированной компьютерной программы "Д3" уголовное производство по обвинению Кернеса Геннадия Адольфовича, Блинника Виталия Дмитриевича и Смицкого Евгения Николаевича распределено на судью Шияна Владимира Николаевича и будет назначено к рассмотрению в соответствии с требованиями действующего законодательства", - сообщается на портале "Судова влада України".

Как сообщалось, 31 января 2020 года Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы  на вынесенное в августе 2018 года решение суда первой инстанции по делу в отношении Кернеса, Блинника и Евгения Смицкого и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в Дзержинский райсуд Харькова

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Кернеса и его охранников Блинника и Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина. Ссылаясь на существенные нарушения УПК, допущенные при рассмотрении дела в суде первой инстанции, они требовали отменить решение Киевского райсуда Полтавы и назначить новое рассмотрение дела.

Теги: #кернес #дело #украина #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:04 14.02.2020
Зеленский намерен проводить ежемесячные встречи с бизнесом

Зеленский намерен проводить ежемесячные встречи с бизнесом

00:42 14.02.2020
По делам Майдана Генпрокуратура передала в НАБУ более 6,5 тыс. томов материалов расследования

По делам Майдана Генпрокуратура передала в НАБУ более 6,5 тыс. томов материалов расследования

23:36 13.02.2020
ВАКС продлил Грымчаку до 13 апреля круглосуточный домашний арест

ВАКС продлил Грымчаку до 13 апреля круглосуточный домашний арест

22:19 13.02.2020
Зеленский на встрече с бизнес-ассоциациями: Власть делает все, чтобы Украина становилась привлекательной для инвесторов

Зеленский на встрече с бизнес-ассоциациями: Власть делает все, чтобы Украина становилась привлекательной для инвесторов

21:40 13.02.2020
Падение добычи "Укргазвыдобування" связано с недостатком профессионалов в руководстве "Нафтогаза"

Падение добычи "Укргазвыдобування" связано с недостатком профессионалов в руководстве "Нафтогаза"

16:11 13.02.2020
Харьковская полиция ищет "минера" торговых центров, ж/д и автовокзалов

Харьковская полиция ищет "минера" торговых центров, ж/д и автовокзалов

13:20 13.02.2020
Украина обжаловала решение международного арбитража признать Минземимущества Татарстана инвестором в "Укртатнафту" в споре на $300 млн

Украина обжаловала решение международного арбитража признать Минземимущества Татарстана инвестором в "Укртатнафту" в споре на $300 млн

08:37 13.02.2020
Восемь граждан Украины погибли, еще один пострадал, в результате ДТП под Псковом в России

Восемь граждан Украины погибли, еще один пострадал, в результате ДТП под Псковом в России

08:11 13.02.2020
Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

06:35 13.02.2020
Начальник управления Харьковского горсовета, подозреваемый в служебном подлоге и злоупотреблением положением, предстанет перед судом

Начальник управления Харьковского горсовета, подозреваемый в служебном подлоге и злоупотреблением положением, предстанет перед судом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский на встрече с бизнес-ассоциациями: Власть делает все, чтобы Украина становилась привлекательной для инвесторов

Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко добивается выплаты премии компанией в суде

Главный раввин Украины заявляет, что Сытник конфиденциально встречался с ним из-за прослушки в синагоге

Зеленский: В Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых - более 500 семей крымских татар

Восемь граждан Украины погибли, еще один пострадал, в результате ДТП под Псковом в России

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп пригрозил запретить сотрудникам администрации слушать его международные телефонные беседы

В Белой Церкви в подвале пятиэтажного дома нашли тротил, полиция эвакуировала 200 человек

Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко добивается выплаты премии компанией в суде

Главный раввин Украины заявляет, что Сытник конфиденциально встречался с ним из-за прослушки в синагоге

Трамп и Блумберг обругали друг друга за неудачи в бизнесе и политике

СБУ проведет антитеррористические учения в Киевской области

Местонахождение удерживаемых в РФ крымских татар Теймура и Узеира Абдуллаевых неизвестно - Денисова

В Шанхае больше половины иностранных компаний возобновили работу

"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем"

Волынец заявил о факте отключения ш/у "Южнодонбасское №1" от энергоснабжения, назвал последствия для отрасли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА