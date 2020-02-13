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23:36 13.02.2020

ВАКС продлил Грымчаку до 13 апреля круглосуточный домашний арест

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ВАКС продлил Грымчаку до 13 апреля круглосуточный домашний арест

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил до 13 апреля меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, сообщила пресс-служба ВАКС в Фейсбуке.

"Сегодня, 13 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 30 января Грымчака освободили из-под стражи и поместили под круглосуточный домашний арест.

14 августа 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере $480 тыс. долл.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). На то время генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак "и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа Деснянский районный суд г.Чернигова избрал Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн; на свободу он не вышел. 6 сентября Черниговский апелляционный суд оставил в силе это решение. Впоследствии мера пресечения Грымчаку неоднократно продлевалась; в последний раз – до 14 февраля 2020 года.

22 октября Генеральная прокуратура изменила подозрение Грымчаку на злоупотребление влиянием (ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-УК) и заявила о намерениях передать дело в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

20 декабря Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку с 6 млн до 2 млн грн.

Теги: #продление #грымчак #украина #арест
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