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20:58 13.02.2020

Трамп пригрозил запретить сотрудникам администрации слушать его международные телефонные беседы

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Трамп пригрозил запретить сотрудникам администрации слушать его международные телефонные беседы

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заблокировать доступ сотрудникам администрации к его разговорам по телефону с иностранными лидерами, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

"Годами так делали, когда звонишь иностранному лидеру, разговор слушают. Я могу полностью прекратить эту практику, могу полностью ее прекратить", - заявил Трамп в интервью по радио.

По словам Трампа, его телефонные разговоры с иностранными лидерами слушают примерно 25 человек.

Телефонные разговоры президента с мировыми лидерами регулярно отслеживаются помощниками по национальной безопасности в Белом доме, а также высокопоставленными должностными лицами в Госдепе и разведке США, чтобы правительственные чиновники были в курсе того, что обсуждал президент. Также такая практика призвана защитить президента, если зарубежные страны публикуют искаженную информацию о беседе.

Детали разговоров Трампа не раз попадали в СМИ. Так Washington Post публиковала стенограммы его разговоров с бывшим премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом и экс-президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето. Самый громкий скандал вызвало сообщение информатора, который после разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Трамп продвигал в беседе собственные интересы.

В отношении Трампа демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором президента США с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Белый дом после "украинского скандала" уже предпринял шаги, чтобы ограничить число чиновников, которым разрешено слушать звонки или читать их стенограммы, сообщал телеканал CNN в декабре.

Теги: #президент #сша #телефонные_звонки #запрет
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