В Белой Церкви в подвале пятиэтажного дома нашли тротил, полиция эвакуировала 200 человек

В г.Белая Церковь Киевской области в подвале пятиэтажного дома правоохранители обнаружили тротил, полиция эвакуировала жителей семидесяти квартир.

"Опасную находку обнаружили в подвале новоселы 5-этажного дома. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю", - сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают полицейские, спасатели. Взрывотехники проводят мероприятия по изъятию из подвального помещениятротила.

"Чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий, полиция провела эвакуацию почти двухсот человек жителей 70 квартир многоквартирного дома", - говорится в сообщении.

Позже полиция Киевской области на странице в Фейсбуке добавила, что эвакуация жителей многоэтажки прошла успешно, а взрывотехники изъяли опасное вещество для дальнейшего обезвреживания.

"Сейчас все эвакуированные жители уже имеют возможность вернуться в квартиры. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства и условия, при которых взрывчатка попала в подвальное помещение, полиция устанавливает", - сказано в сообщении.