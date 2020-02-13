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20:42 13.02.2020

Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко добивается выплаты премии компанией в суде

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Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко добивается выплаты премии компанией в суде

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева в связи с невыплатой ему премии за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".

"Я требую выполнения "Нафтогазом" обязательств по трудовому договору – выплаты зарплаты. Эта премия – это часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря (2019 года – ИФ)", – сказал он в программе "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Первый" в четверг.

Витренко пояснил, что ранее предлагал руководству компании страны варианты в отношении этой премии, однако какая-либо реакция на них отсутствует.

"Я надеюсь, что решение (Печерского суда) будет справедливым, никто туда телефонировать не будет", – отметил исполнительный директор.

Ранее на этой неделе он сообщил, что в середине января предложил политическому руководству страны разделить его премию поровну между всеми украинцами. Витренко подчеркнул, что считает премию заслуженной, и призвал власть публично признать обоснованность ее выплаты и тем самым продемонстрировать свою приверженность принципу общественной справедливости.

Витренко отмечал, что ему известно о планах, что этими деньгами будут распоряжаться политики и чиновники, в связи с чем он и изъявил желание обратиться к правоохранителям в связи с нарушением трудового контракта.

В мае 2018 года Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Тогда сообщалось, что общий объем выплат на уровне 1% суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд) будет составлять $46,3 млн (из них налог на доходы физических лиц и другие сборы - $9 млн). В 2018 году была выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. В том числе 261 млн грн получил глава правления НАК Андрей Коболев.

Остальная часть премий, как планировалось согласно решению Набсовета, должна выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша. В конце 2019 года "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, однако президент Владимир Зеленский в середине января счел неправильными такие высокие премии и попросил премьер-министра Алексея Гончарука предложить выход из ситуации.

Теги: #нафтогаз #витренко #конфликт
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