Трамп и Блумберг обругали друг друга за неудачи в бизнесе и политике

Президент США Дональд Трамп в четверг обвинил участника президентской гонки в США демократа Майкла Блумберга в том, что тот не может конкурировать с профессиональными политиками.

"Мини-Майк Блумберг - лузер, у которого есть деньги, но он не может вести дебаты... Он напоминает мне уменьшенную копию Джеба "энергосберегающего" Буша, но у Джеба больше политических навыков и он лучше относился к чернокожему населению", - написал Трамп в Twitter.

Трамп назвал Блумберга "163-сантиметровой массой безжизненной энергии, который не хочет быть на дебатах с профессиональными политиками". Именно намекая на низкий рост Блумберга, Трамп часто называет его "Мини-Майком".

К одному из сообщений Трамп прикрепил публикацию директора по медиа Белого дома Дэна Скавино с изображением. На картинке изображен Трамп, перерезающий красную ленточку, и Блумберг, вдвое ниже ростом Трампа в мешковатом костюме.

Mini Mike Bloomberg is a LOSER who has money but can’t debate and has zero presence, you will see. He reminds me of a tiny version of Jeb “Low Energy” Bush, but Jeb has more political skill and has treated the Black community much better than Mini! https://t.co/qIef5VhjDr