СБУ проведет антитеррористические учения в Киевской области

Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области 17 - 21 февраля проведет масштабные антитеррористические учения в г.Белая Церковь и прилегающих районах.

"В мероприятиях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных сил Украины и органов государственной власти", - сообщает пресс-центр ГУ СБУ в Киеве и Киевской области на странице в Фейсбуке.

В связи с этим СБУ призывает жителей Киевской области во время проведения учений сохранять спокойствие из-за сосредоточения в отдельных районах населенных пунктов спецназовцев и военных, а также с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

"Также обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Учения будут проходить в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.