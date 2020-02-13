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20:03 13.02.2020

Местонахождение удерживаемых в РФ крымских татар Теймура и Узеира Абдуллаевых неизвестно - Денисова

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Местонахождение удерживаемых в РФ крымских татар Теймура и Узеира Абдуллаевых неизвестно - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит российского омбудсмена Татьяну Москалькову о содействии в установлении местонахождения удерживаемых в РФ крымских татар Теймура и Узеира Абдуллаевых.

"Местонахождение незаконно удерживаемых крымских татар Теймура Абдуллаева и Узеира Абдуллаева, которые ранее находились в "ФКУ СИЗО 2 ГУФСИН России по Ростовской области", до сих пор неизвестно", - написала Денисова на странице в Фейсбуке в четверг.

Омбудсмен отметила, что Абдуллаевых 10 февраля вывезли из пенитенциарного учреждения на территории Ростовской области.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой срочно принять меры для установления местонахождения граждан Украины, ведь адвокату и родным не сообщили, куда именно этапируют наших сограждан", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, крымские татары Теймур Абдуллаев, Узеир Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединова были незаконно осуждены Северо-Кавказским окружным военным судом за якобы участие в запрещенной в Российской Федерации религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Теймура Абдуллаева и Узеира Абдуллаева оккупационная власть приговорила к 17 и 13 годам лишения свободы соответственно.

Теги: #рф #заключенные #местонахождение
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