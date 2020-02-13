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19:34 13.02.2020

"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем"

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"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем"

Государственный концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против ГАХК "Артем", сообщил заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем на странице в Фейсбуке.

"Россияне требовали у украинского оборонного завода в принудительном порядке и вопреки санкциям и здравому смыслу вернуть почти $2,3 млн за контракты на изготовление товаров двойного назначения", - говорится в сообщении.

Найем отметил, что это "победа примерно на 55 млн грн".

Теги: #рф #укроборонпром #суд
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