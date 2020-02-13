"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем"

Государственный концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против ГАХК "Артем", сообщил заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем на странице в Фейсбуке.

"Россияне требовали у украинского оборонного завода в принудительном порядке и вопреки санкциям и здравому смыслу вернуть почти $2,3 млн за контракты на изготовление товаров двойного назначения", - говорится в сообщении.

Найем отметил, что это "победа примерно на 55 млн грн".